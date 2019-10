Wittlich Die Wogen in Wittlich schlagen weiter hoch. Zahlreiche Vereine nutzen das Vitelliusbad für ihre Aktivitäten. Doch wie wollen diese die auf zwei Jahre geschätzte Umbaupause bewältigen?

DLRG Ortsgruppe Wittlich „Wir können unser Vereinsangebot nicht aufrecht erhalten“, sagt der Vorsitzende Matthias Pauly. Aufgrund fehlender adäquater Ausweichmöglichkeiten müsse die DLRG während der Bauzeit das Angebot für Kinder und Jugendliche einstellen. Donnerstagabends nehmen derzeit zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr bis zu 150 Aktive an den Kursen des DLRG teil, von den Kindern, die ihr Seepferdchenabzeichen erwerben wollen bis hin zu Sportlehrern und Polizeibeamten, die das Rettungsabzeichen in Bronze benötigen, sagt er. Pauly möchte sich während der Zeit des Umbaus darauf konzentrieren, Alternativen für die bis zu 30 Ausbilder zu suchen, die zum Teil im jugendlichen Alter seien. „Ich befürchte, die orientieren sich sonst weg.“ Für diese sucht er Möglichkeiten in den umliegenden Bädern.