Freizeit : Viel Regen beim Raderlebnis Salm (Fotos)

Dreis/Klüsserath Durchwachsenes Wetter beim Raderlebnis Salm am Sonntag: Erst spät kommt die Sonne heraus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie bekommt man die ganze Familie aufs Rad? Die Frage ist einfach zu beantworten: Indem man dorthin fährt, wo die Strecke leicht zu bewältigen ist, für alle sowohl kulinarisch als auch unterhaltungsmäßig etwas geboten wird und wenn das Wetter stimmt. In diesem Jahr zeigte es sich jedoch nicht von seiner besten Seite. Sehr durchwachsen war der Himmel beim Raderlebnis Salm – im Gegensatz zum Sommerwetter im vergangenen Jahr. Bis 14 Uhr regnete es ohne Unterlass. Dementsprechend verwaist waren die Radwege. Als der Regen dann nachließ – gegen 16 Uhr zeigte sich sogar die Sonne – wagten sich die ein oder anderen noch aufs Rad. Ohne Regenjacke oder Anorak ging in diesem Jahr gar nichts. So durchwachsen wie das Wetter waren auch die Teilnehmerzahlen, allerdings hatten sich etliche Besucher fußläufig auf den Weg gemacht oder kamen mit dem Auto, um sich an den Eventstationen die eine oder andere regionale Spezialität nicht entgehen zu lassen, der Musik zu lauschen oder einfach um Freunde zu treffen und zu plauschen.

Pünktlich am letzten September-Sonntag war das Radevent der Verbandsgemeinde Wittlich-Land vormittags gestartet. Es führt entlang des Salmradwegs von Klüsserath bis Dreis. Dabei wird auf einer rund 17 Kilometer langen Strecke, die nahezu eben ist, am Fluss entlang gefahren. Lediglich die beiden kurzen Anstiege bei Rivenich und Esch liegen auf der Strecke.

Trotz des anfänglichen Regens ließen sich am späten Nachmittag noch einige Radler blicken, Familien mit Kindern, Gruppen, Solofahrer – sie alle erwartete jede Menge Abwechslung, musikalische Darbietungen und kulinarische Genüsse.

Bis zum frühen Abend boten die insgesamt sechs Ortsgemeinden Dreis, Salmtal, Sehlem, Esch, Rivenich und Klüsserath gemeinsam mit ihren Vereinen ein abwechslungsreiches und buntes Rahmenprogramm. Musikalische Unterhaltung gab es mit der Band Sydney and Friends sowie dem Musikverein Dreis, der Feuerwehrkapelle Klüsserath, dem Musikverein Salmrohr sowie dem Musikverein Sehlem-Esch. Ein abwechslungsreiches Kinderprogramm ließ keine Langeweile aufkommen. Besonders zu erwähnen ist das nicht alltägliche Erlebnis am Kletterpfeiler in Salmtal, wo jeder Interessierte sich ausprobieren konnte.