Giraffen und Nilgänse Was es im neuen Wimmelbuch von Bernkastel-Kues alles zu entdecken gibt

Es regnet, und es ist kalt. Trotzdem haben sich vor der Bühne auf dem Karlsbader Platz in Bernkastel-Kues viele Menschen versammelt. Geduldig stehen sie an, um sich eine Widmung in das druckfrische „Mein Bernkastel-Kues Wimmelbuch“ schreiben zu lassen. Josef Hammen, Maler, Illustrator und Grafiker aus Trierweiler, hat seit April an dem Werk gesessen. Die Idee dazu war schon 2022 entstanden.