Bilderbuch für Klein und Groß : Mit dem eigenen Konterfei ins Wimmelbuch von Bernkastel-Kues? – Stadt beauftragt Illustrator

Bernkastel-Kues In diesen Tagen beginnen die Arbeiten für das Wimmelbuch von Bernkastel-Kues. Illustrator Josef Hammen wird die touristischen Sehenswürdigkeiten so darstellen, dass sich nicht nur Kinder freuen.

Wenn es in einem Bilderbuch von Menschen, Tieren, Gebäuden und Dingen nur so wimmelt, spricht man von einem Wimmelbuch. Innerhalb eines Bildes werden Dutzende kleine Alltagszenen dargestellt, die miteinander verbunden sind. Es gibt zum Beispiel Wimmelbücher, die die verschiedenen Jahreszeiten, große Baustellen und Flughäfen zeigen sowie Bücher, die prägnante Orte in Städten herausstellen. Ein solches Wimmelbuch mit Szenen aus Bernkastel-Kues soll voraussichtlich Ende 2023 auf den Markt kommen ( der TV berichtete ).

Wimmelbuch Bernkastel-Kues: Diese Motive sollen unbedingt rein

Idee in Bernkastel-Kues: für 50 Euro mit dem eigenen Kopf ins Wimmelbuch?

Die dargestellten Personen sollen, was Geschlecht, Hautfarbe und Nationalität betrifft, bunt gemischt sein. Diversität ist das Schlagwort. Der regionale Charakter bleibt bei den dargestellten Personen aber nicht ganz außen vor. Rolf Schmidt berichtet von der Idee, dass sich interessierte Bürgerinnen und Bürger gegen einen Obolus, gedacht ist an 50 Euro, mit einem Kopfbild auf einer ansonsten anonymen Person wiederfinden können. Das Geld soll in den Topf fließen, aus dem die Druckkosten bezahlt werden. Wie hoch die Druckkosten sind, kann Rolf Schmidt noch nicht sagen. Aber auch in diesem Bereich gingen die Kosten nach oben, erläutert er. Deshalb gebe es die Idee mit den eigenen Köpfen. Die Kosten für die aufwändige Illustration belaufen sich nach Angaben von Stadtbürgermeister Wolfgang Port auf etwa 25 000 Euro.