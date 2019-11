Soziales Projekt : 67 Helfer brennen inzwischen für „Kaufen mit Herz“: Mit einem Tisch fing alles an

Wittlich Das Projekt „Kaufen mit Herz“ ist aus Wittlich nicht mehr wegzudenken. Es feiert fünften Geburtstag. Zu diesem Anlass haben die Helfer einen besonderen Wunsch.

„Kaufen mit Herz“ sieht auf den ersten Blick aus wie ein Second-Hand-Laden. Aber es ist weit mehr als das. Wer Kleidungsstücke, Bücher, Tischdecken oder Porzellan übrig hat, kann die Dinge, von denen er sich trennen will, dort abgeben. Andere können für kleines Geld dort einkaufen. Michaele Schneider ist eines besonders wichtig: Niemand muss nachweisen, dass er bedürftig ist. Denn jeder kann bei „Kaufen mit Herz“ shoppen. Das Geld, das eingenommen wird, fließt unter anderem in Ferienprogramme für Familien in schweren Lebenssituationen sowie in kreative Angebote. Die Helfer, meist Senioren, haben das Gefühl, gebraucht zu werden. „Wer hier arbeitet, braucht eine Pille weniger“, sagt Vanessa Holling schmunzelnd. Und nicht zuletzt ist der Laden zur Anlaufstelle für viele geworden.