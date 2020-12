Ein neues Domizil für ein sinnvolles Projekt : „Kaufen mit Herz“ zieht ins Herz von Wittlich

Info

Der Projektladen zieht nicht zum ersten Mal um. Im November 2014 wurde das Projekt in den Räumen der ehemaligen Drogerie „Ihr Platz“ in der Burgstraße 16 eröffnet. Im Januar 2018 ging es dann in die Burgstraße 49 in das Gebäude der ehemaligen Deutschen Bank in Wittlich. Und wann steht der nächste Umzug ins Haus? Wohl nicht so bald. Denn diesmal haben die Verantwortlichen nicht im Hinterkopf, in absehbarer Zeit den Ort zu wechseln.