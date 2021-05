Kommunalpolitik : Engagement leidet nicht unter der Pandemie

Gewählt wurden (von links oben nach rechts unten): Hannah Stein, Sven Anton, Jonas Bottler, Elias Schmitz, Annalena Fritz, Fabian Schmidt, Leon Hepp, Jana Bottler, Fabian Schröder, Marie Schwaab, Niklas Kappes, Leonie Diederichs, Jeronimo-Vincent Willems-Theisen, Maximilian Knop und Tran Vu Le Bao. Foto: TV/privat

Bernkastel-Kues Das zehnte Jugendparlament der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues nimmt am 19. Mai seine Arbeit auf. Alte Hasen und Neulinge halten sich die Waage.

Vor der Wahl zum zehnten Jugendparlament (Jupa) der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues gab es vor allem eine spannende Frage: Wie viele Jugendliche und junge Erwachsene werden in Zeiten der Pandemie kandidieren und wie viele werden wählen?

Die Antworten fallen erfreulich aus. 24 junge Leute bewarben sich für die 15 Sitze, davon acht, die auch schon dem vorherigen Parlament angehörten. Und: Die Wahlbeteiligung lag bei 24,2. Prozent. Das mag auf den ersten Blick wenig erscheinen, ist aber, so Jugendpfleger Guido Moll, für solche Wahlen ein ganz normales Ergebnis. Etwas mehr als 2000 junge Leute waren wahlberechtigt.

Extra Das neue Jugendparlament Ins Jugendparlament der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues wurden gewählt: Hannah Stein (19), Longkamp; Sven Anton (19), Erden; Jonas Bottler (19), Mülheim; Elias Schmitz (17), Kommen); Annalena Fritz (18), Bernkastel-Kues; Fabian Schmidt (19), Monzelfeld; Leon Hepp (21), Mülheim; Jana Bottler (17), Mülheim; Fabian Schröder (17), Lieser; Marie Schwaab (16), Erden; Niklas Kappes (21), Zeltingen-Rachtig; Leonie Diederichs (16), Brauneberg; Jeronimo-Vincent Willems-Theisen (17), Longkamp; Maximilian Knop (21), Lieser; Tran Vu Le Bao (19), Bernkastel-Kues. Erste Nachrücker sind Til Knorr (16), Bernkastel-Kues, und Alexander Studert (16), Bernkastel-Kues.

Die Vorbereitung lief dieses Mal etwas anders – meist virtuell. Die Grillparty, bei der sich die Kandidaten kennenlernen sollten, musste ausfallen. Und Guido Moll konnte auch nicht die Orte besuchen, aus denen sich niemand beworben hatte. Das galt vor allem für Neumagen-Dhron und Piesport aus der früheren VG Neumagen-Dhron. „Vor der letzten Wahl habe ich das gemacht und habe auch einige Leute überreden können.“

Leonie Diederichs aus Brauneberg musste er nicht überreden. Die meldete sich von sich aus bei Guido Moll. „Ich bin an Politik interessiert und informiere mich über sie – zum Beispiel in den Nachrichten. Außerdem habe ich Sozialkunde als Leistungskurs gewählt“, erzählt die 16-jährige Gymnasiastin. Ihre Eltern hätten schon vom Jugendparlament gehört und ihr freie Hand gelassen. „Ich bin auch bereit ein Amt zu übernehmen“, sagt sie. Sie will sich vor allem für Open-Air-Veranstaltungen einsetzen.

Neu im Parlament ist auch Jana Bottler. Der Bruder der 17-Jährigen gehörte bereits dem neunten Jupa an, konnte ihr also ein bisschen was erzählen. Zur Kandidatur habe sie allerdings die Leiterin ihrer Tanzgarde überredet. Der große Bruder hat aber Bedeutung: „Ich habe einen Fahrer“, sagt Jana Bottler.

Bruder Jonas (19) gehört zu den engagiertesten Jupa-Mitgliedern. Auf die Frage, warum sich das Parlament manchmal schwer tut, das ihm zu Verfügung stehende Geld (5000 Euro pro Jahr) für Projekte und/oder Veranstaltungen auszugeben, sagt er: „Wir müssen nicht um des Geldes Willen Geld ausgeben. Wir müssen auch Mal Nein sagen können.“ Sein Wunsch: „Wir müssen nach Corona Präsenz zeigen und etwas für die Jugend auf die Beine stellen.“

Hannah Stein bekam die meisten Stimmen bei der Briefwahl. Auch sie hat bereits drei Jahre Jupa-Erfahrung. Die angehende Erzieherin engagiert sich bei Freizeiten und in der katholischen Jugend. „Ich will mit und für Jugendliche etwas machen“, sagt die 19-Jährige. Sie wurde als Jupa-Mitglied auch in den Kinobeirat der Verbandsgemeinde gewählt und sieht ebenfalls im Erarbeiten von Veranstaltungen ihren Schwerpunkt.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit“, sagt Leo Wächter, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Er verspricht an möglichst vielen Sitzungen teilzunehmen.