Feuerwehr : David Backendorf wird neuer Wehrleiter der Verbandsgemeinde Wittlich-Land

David Backendorf (Bild Mitte) wird neuer Wehrleiter der Verbandsgemeinde Witlich-Land. Bürgermeister Manuel Follmann (links im Bild) ) wie auch der scheidende Wehrleiter Stephan Christ (rechts im Bild) gratulierten dem neu gewählten Wehrleiter am Mittwoch nach der Wahlversammlung und „freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit“. Foto: VG/VG Wittlich-Land

Niersbach/Salmtal Drei Kandidaten waren angetreten, ein 35-jähriger Salmtaler hat sich durchgesetzt: David Backendorf wird zum 1. Dezember den amtierenden Wehrleiter Stephan Christ ablösen, der seit 2012 das Amt bekleidet.

Die 1200 Feuerwehrmänner und -frauen in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land bekommen eine neue ehrenamtliche Führungskraft. Am Mittwochabend, 2. November, waren die Wehrführer der 44 Wehren in Niersbach zu einer Wahlversammlung zusammengekommen, um einen neuen Wehrführer zu wählen – und das ganz geheim, denn weder der Termin der Wahl noch die Kandidaten waren vorab öffentlich bekannt gemacht worden. Der ein oder andere mag sich da fragen: Wie konnte die Wahl eines für die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde so wichtigen Postens so geheim ablaufen? Im Landesrecht ist dazu zu lesen, dass für die Wahlversammlung die schriftliche Einladung der Wahlberechtigten genügt. Den Termin der Wahlversammlung öffentlich bekannt zu machen ist laut Landesgesetz für den Brandschutz nicht notwendig.

Aber warum braucht die VG überhaupt einen neuen Wehrleiter? Die offizielle Amtszeit des ehemaligen Wehrleiters Stephan Christ war Ende Oktober nach zehn Jahren abgelaufen. Christ übernahm jüngst neue Aufgaben und ist mittlerweile stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur im Kreis Bernkastel-Wittlich (wir berichteten). Bis zum Amtsantritt seines Nachfolgers am 1. Dezember amtiert er jedoch auch noch weiterhin als Wehrleiter.

Die Wehrführer der 44 Wehren haben in zwei Wahlgängen am Mittwochabend seinen Nachfolger bestimmt und hatten die Qual der Wahl: Neben Backendorf angetreten waren auch Henning Benz, Wehrführer von Altrich, und Dirk Minor, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde. Nachdem im ersten Wahlgang noch kein neuer Wehrleiter bestimmt werden konnte, zog Benz zurück, und gingen Minor und Backendorf in die Stichwahl. Backendorf holte 35 der 43 Stimmen. Minor kam auf 18 Stimmen. Backendorf konnte damit ein eindeutiges Ergebnis erzielen.

Damit steht fest, wer zum neuen Wehrleiter der Verbandsgemeinde ernannt wird und am 1. Dezember für eine Amtszeit von zehn Jahren die Nachfolge von Stephan Christ antritt.

David Backendorf trat 1999 in die Jugendfeuerwehr Plein ein und wechselte 2004 in den aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr Salmtal. Neben seinen Tätigkeiten als organisatorischer Leiter im Katastrophenschutz und als Kreisausbilder ist er zudem in der Führungsstaffel der Verbandsgemeindefeuerwehr tätig und engagiert sich in der Feuerwehreinsatzzentrale Salmtal. Hauptberuflich ist Backendorf als Notfallsanitäter im Rettungsdienst und als Einsatzbearbeiter bei der Integrierten Leitstelle in Trier tätig.

Bürgermeister Manuel Follmann wie auch Stephan Christ gratulierten dem neu gewählten Wehrleiter am Mittwoch nach der Wahlversammlung und „freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit“. Der frisch gewählte Wehrleiter freut sich über das „schönes Ergebnis und damit auch über den nötigen Rückhalt“ bei den Wehren.