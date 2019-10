Kostenpflichtiger Inhalt: Bahnhof schließt : Bald hält kein Zug mehr in Ürzig

Der Bahnhof Ürzig befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Foto: Hans-Peter Linz. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Ürzig Die Deutsche Bahn will den Ürziger Bahnhof 2022 mangels Nachfrage und wegen eines hohen Invetitionsstaus schließen. Bald sollen Busse fahren.

Zwischen Ürzig und dem Ürziger Bahnhof wird derzeit die L 56 ausgebaut. Die Straße ist stark sanierungsbedürftig. 1,3 Millionen Euro werden investiert, sogar ein neuer Radweg wird dort erstellt. Sanierungsbedürftig ist auch ein Teil des Ürziger Bahnhofes. Nur führt das in diesem Fall offenbar zur Schließung des Bahnhofs voraussichtlich im Jahr 2022. „Wir wurden im Gemeinderat von der Bahn darüber unterrichtet, dass der Bahnhof geschlossen werden soll. An einer Personenunterführung im Bahnhofsbereich wurden vor einigen Jahren Schäden festgestellt und provisorisch repariert. Das müsste erneuert werden“, sagt Ortsbürgermeister Mirko Dornbach. Nach Untersuchungen der Deutschen Bahn, Station & Services, hätte die Personenunterführung schon 2016 aufgegeben werden müssen. Damals sei die Unterführung mit finanzieller Unterstützung des Landes in sechsstelliger Höhe provisorisch repariert worden. Ansonsten hätte sie 2016 bereits verfüllt und geschlossen werden müssen. 2022 müsste die Station vollständig neu aufgebaut werden - das wären Kosten von insgesamt mindestens 3 Millionen Euro, wovon auch die Gemeinde einen Anteil von etwa 1 Million Euro tragen müsste.

Nach einer Fahrgastanalyse habe die Deutsche Bahn entschieden, dass es sich nicht lohne, den Bahnhof weiter zu betreiben. Deshalb soll er geschlossen werden. Eine Weiterführung des Betriebs sei wegen der zu geringen Fahrgastzahlen nicht möglich. Nur 25 Fahrgäste würden den Bahnhof nutzen, auch das Umfeld des Bahnhofes sei mit nur zirka zehn Haushalten zu dünn besiedelt.

Info Mit dem Bus zur Bahn Im Rahmen der Neuordnung des Öffentlichen Personennahverkehrs soll Ürzig zukünftig besser an das Busnetz angeschlossen werden. Im Dezember 2021 soll das sogenannte Linienbündel „Eifel-Kondelwald“ eingeführt werden. Dieses Bündel sieht die regionale Hauptlinie 350 vor (Wittlich Hauptbahnhof - Wittlich ZOB - Ürzig Höhe - Traben-Trarbach). Damit wird der Ort Ürzig eine tägliche zweistündliche Busverbindung erhalten. Diese Linie stellt auch eine Bahnanbindung in Wittlich Hauptbahnhof und Traben-Trarbach her.

Wie Dornbach weiter erläutert, gehe man davon aus, dass die Wegstrecke zwischen dem am nächsten liegenden Bahnhof in Wittlich-Wengerohr nach Ürzig zumutbar sei. „Der ÖPNV ist ja seit dem 1. September verbessert worden, das kompensiert den Verlust schon und so wurde das dem Gemeinderat auch erläutert. Aber wir überlegen dennoch, ob es nicht noch eine Möglichkeit gibt, den Bahnhof als Haltepunkt zu erhalten,“ sagt Dornbach. Vor allem, wo er doch nach Ausbau der Straße mit dem zusätzlichen Radweg auch für Radfahrer besser erreichbar sei. „Das Manko war ja immer, wie man von Ürzig Höhe zum Bahnhof Ürzig gelangt,“ sagt Dornbach. Schließlich liegt der Bahnhof außerhalb des Ortes, etwa 2,5 Kilometer entfernt. Durch den Radweg, der jetzt im Rahmen des Ausbaus der L 56 gebaut wird, sei er in Zukunft besser erreichbar, aber das bringe nichts, wenn er geschlossen werde. „Infrastruktur ist schon wichtig, zumal wir hier ja auch am Moselsteig und an vielen weiteren Wanderwegen liegen,“ meint Dornbach.

