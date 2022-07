Konzertreihe : (Fotos) Klausener Sommer-Open-Air: Polonaise zwischen Picknickdecken

Klausen Die Band De Hofnarren trat beim „Klausener Sommer-Open-Air“ zum zweiten Mal in dem Wallfahrtsort auf. Das Wetter meinte es gut mit den Anhängern der kölschen Stimmungsmusik. Das Picknickgelände nahe der Kirche bot als Natur-Arena sehr gute Voraussetzungen für einen gelungenen Abend.

Nach und nach trudelten an dem Samstagabend ab 18 Uhr die ZuschauerInnen auf der großen Wiese vor der Wallfahrtskirche Klausen ein. Gewappnet mit Decke und Fresskorb verwandelte sich das Festivalgelände rasch in ein großes öffentliches Picknick. Um 19.30 Uhr startete das musikalische Spektakel und sorgte für gute Laune. Getränke wurden ausgeschenkt, die mitgebrachten Leckereien auf den Decken ausgebreitet. Die langsam untergehende Sonne verpasste dem Festivalgelände mit ihren gold­farbenen Strahlen eine einzigartige Atmosphäre.

Inzwischen war auch das Klausener Prinzenpaar – Lena I. mit Daniel I. – eingetroffen. Rund 200 Besucherinnen und Besucher hatte der Auftritt der Band in den Wallfahrtsort gelockt. De Hofnarren traten dort zum ersten Mal nach Corona in Deutschland auf. „Nach Klausen geht’s endlich los mit einer ganzen Serie von Auftritten“, erzählten die Bandmitglieder. Die Gruppe gehört mittlerweile zu den beliebtesten Kölschrock- und Partybands der Republik, die als Gute-Laune-Formation die rheinische Lebensart und Mentalität weitergeben.

Ihr Auftritt war einer der Höhepunkte des „Klausener Sommer-Open-Airs“. Das Konzert fand zum zehnten Jubiläum von „Kultur in der Wallfahrtskirche“ statt. Neben der Eifeler Band gab es zwei weitere spektakuläre Programmpunkte. Am Freitag war Boxlegende Henry Maske Gast in Klausen mit seinem Vortrag „Nur wer aufgibt, hat verloren“. Am Sonntag spielte zum 50-jährigen Bestehen der Band ABBA die Musikformation Noble Composition mit der „One night with ABBA Show“ auf dem Außengelände. Sie gilt als „beste Cover- oder Revivalband Deutschlands“. Insgesamt besuchten mehr als 700 Gäste die Veranstaltungen am Wochenende.