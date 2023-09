Vortrag De Maizière spricht über Politik, Gott und die Welt

Mehr als 28 Jahre war der gebürtige Bonner Thomas de Maizière (CDU) in direkter Regierungsverantwortung auf Landes- und Bundesebene tätig. Im Jahr 1990 holte ihn sein Vetter Lothar de Maizière in den Stab der letzten demokratischen DDR-Regierung, für die er den Einigungsvertrag mitverhandelte. Im Anschluss arbeitete er in sechs verschiedenen Staatssekretärs- und Ministerämtern in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Von 2008 bis 2018 gehörte er der Bundesregierung und dem Kabinett von Angela Merkel (CDU) an, zunächst als Chef des Bundeskanzleramtes, danach als zweimaliger Innen- und als Verteidigungsminister. Bis 2008 saß er zudem im Präsidium der CDU. Thomas de Maizière ist Präsident des Evangelischen Kirchentages 2023 und Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Telekom-Stiftung.