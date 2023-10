Im Keller des Genusshotels „Deinhard’s“ Winebank in Bernkastel-Kues: Wo Weinfans unter sich sind

Ob in Baden-Baden, Trier, auf Sylt oder nun auch in Bernkastel-Kues: Winebanks werden immer beliebter. Deshalb hat das Wein- und Genusshotel Deinhard’s in Bernkastel-Kues ebenfalls eine Winebank in den Kellern des historischen Gebäudekomplexes eingerichtet.