Glaube : Abendtreff für Trauernde

Wittlich (red) Das Dekanat Wittlich bietet neben dem Lebenscafé am Nachmittag auch abends einen Treffpunkt für Trauernde in Wittlich an, die einen nahestehenden Menschen durch Tod verloren haben. Trauernde haben die Möglichkeit zu Begegnung und Gespräch mit anderen Betroffenen und Seelsorgerinnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Treffen sind offen und finden in der Regel jeden ersten Mittwoch im Monat statt.