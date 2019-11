Glaube : Spirituell durch den Advent

Bengel (red) Unter dem Leitthema „Sind Sie suchend oder eher glaubenserfahren – kritisch fragend oder interessiert neugierig?“ bietet das Dekanat Wittlich wöchentliche Treffen in der Gruppe während der Adventszeit an.

Die Treffen im Kloster Springiersbach sollen Austausch, Vergewisserung und Stärkung auf dem Weg durch den Advent ermöglichen. Die Termine sind am Mittwoch, 27. November, Mittwoch, 4. Dezember, Mittwoch, 18. Dezember, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr. Treffpunkt ist an der Pforte am Kloster Springiersbach, Karmelitenstraße 2, in Bengel.