Religion : Dekanats-Wallfahrt der Frauen wendet sich an Maria

Klausen Unter dem Thema „Mensch, Maria!“ findet am Donnerstag, 27. August, 15.30 Uhr, in der Wallfahrtskirche in Klausen die diesjährige Dekanats-Wallfahrt der Frauen statt. Entsprechend der Corona-Bedingungen wird die Wallfahrt in diesem Jahr nur als Gottesdienst in der Kirche gefeiert.

Außerdem müssen sich die Teilnehmenden bis zum 25. August anmelden bei Pastoralreferentin Bianca Anzenhofer unter der Telefonnummer 06571/14694-17, da die erlaubten Sitzplätze begrenzt sind. Mitzubringen sind ein Zettel mit Name, Anschrift und Telefonnummer und eine Mund-Nasen-Bedeckung.