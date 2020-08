Glaube : Jetzt anmelden zur Wallfahrt der Frauen

Klausen (red) Unter dem Thema „Mensch, Maria!“ findet am Donnerstag, 27. August, ab 15.30 Uhr in der Wallfahrtskirche in Klausen die Dekanats-Wallfahrt der Frauen statt. Entsprechend der Corona-Bedingungen wird die Wallfahrt in diesem Jahr nur als Gottesdienst in der Kirche gefeiert.

