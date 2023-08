Bettenfeld eröffnet 41. HeimatSpur Neuer Wanderweg führt um einzigen Bergkratersee nördlich der Alpen

Von der afrikanischen Savanne ab ins Pariser Becken und rein in den Vulkan! Wer kann schon von sich behaupten, so viele Landschaften auf einer Wanderung zu erleben? Na, jener, der den Spuren des neuen Wanderwegs Kraterseen Mosenberg folgt. Er ist die 41. Route, die den Namen HeimatSpur trägt: kürzere Rundwanderwege, die in der Vulkaneifel um kleine Orte führen, durch kleine Sträßchen, hinauf zu weiten Aussichten und hinab in Flusstäler.