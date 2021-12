Wirtschaft : Workshop mit Experten für Altersmedizin vermittelt Gewerbetreibenden Tipps zum Umgang mit Kunden

Hintergrundwissen zu Demenzerkrankungen und Kommunikationstipps standen im Zentrum des Workshops in der Güterhalle in Bernkastel-Kues. Foto: Verbundkrankenhaus Bernkastel Wittlich/S. Zimmer

Bernkastel-Kues (red) Wie gestalte ich Gespräche mit Kunden, die erste Demenzanzeichen zeigen? Wie vermeide ich Konflikte im Beratungs­gespräch mit ihnen?

Diese und andere Fragen wurden im Workshop „Mein Kunde hat Demenz: Was muss ich wissen?“ in der Güterhalle in Bernkastel-Kues beantwortet.

Das Team um Chefarzt Volker Pickan von der Fachabteilung für Altersmedizin am Cusanus-Krankenhaus, hatte zu der Veranstaltung eingeladen. Sie richtete sich an Mitarbeiter von Verwaltungen, Banken und Polizei sowie Gewerbetreibende und Azubis. Ergotherapeut Andreas Höcker, der Geriater Volker Pickan und Emmerich Berg, Lehrer für Gesundheitsfachberufe, erläuterten den Teilnehmern die Erkrankungshintergründe und gaben Tipps zur angepassten Kommunikation mit Betroffenen.

Ulrike Jung-Ristic von der Beratungs- und Koordinierungsstelle Demenz des Caritasverbands Mosel-Eifel-Hunsrück informierte über die kreisweit verfügbaren Unterstützungsangebote. Die Abteilung für Altersmedizin/Akutgeriatrie am Cusanus-Krankenhaus in Bernkastel-Kues engagiert sich seit Jahren stark in der öffentlichen Sensibilisierung für die speziellen Anforderungen demenziell veränderter Menschen. So finden jährlich Informationstage oder Präsentationen zum Weltalzheimertag statt. Die Abteilung bietet auf ihrer Internetseite auch Video-Podcasts – etwa mit Tipps zu Strukturen, Alltag, Pflege und Kommunikation mit an Demenz erkrankten Menschen.