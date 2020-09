Corona : Demofreies Wochenende in Wittlich

Foto: Christian Moeris

Wittlich Aufgrund der am Wochenende geplanten Veranstaltungen der Wittlicher Gewerbetreibenden wird es an diesem Sonntag, 13. September, in Wittlich keine Demo der Corona-Rebellen und somit auch keine Gegendemo geben.

Die Kreisverwaltung erklärt auf TV-Anfrage, dass man aufgrund der für Sonntag in der Innenstadt geplanten Aktionen der Gewerbetreibenden an die Veranstalter der Coronarebellendemo herangetreten sei, um einen Ausweichstandort zu besprechen. Die Corona-Rebellen hätten daraufhin ihre Demo für dieses Wochenende gänzlich abgesagt, erklärt die Kreisverwaltung.