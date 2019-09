Klimapolitik : Demonstration in Kues für mehr Klimaschutz

Bernkastel-Kues In vielen Städten gehen in dieser Woche Menschen für einen radikalen Wandel in der Kimapolitik auf die Straße: Schüler, Gewerkschaften und Arbeitnehmer, gemeinsam mit der Fridays-for-Future-Bewegung.

Am Freitag, 20. September,wird ab 13.15 Uhr in Bernkastel-Kues am Busparkplatz (Schulzentrum) demonstriert. Anlass ist die in New York stattfindende UN-Klimakonferenz. „Wir sind die erste Generation, die die Folgen der Klimakrise zu spüren bekommt und die letzte, die noch handeln kann. “, sagt Emma Clüsserath, eine der organisatorinnen.

Website: www.fridaysforfuture.de

(red)