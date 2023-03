Gemeinschaft & Gesang „Ready for Freddie?“ – Morbacher Chor Fatal feiert Jubiläum mit Queen-Songs

Der Name ist kein Omen. Denn wo der Morbacher Chor Fatal auftritt, sind die Zuschauer begeistert. „Die Leute sagen: ‚Man sieht euch an, dass ihr Spaß auf der Bühne habt‘“, sagt Guido Bollig, der den Chor seit 18 Jahren leitet. Jetzt feiert der Chor Fatal Jubiläum. Denn vor 25 Jahren ist er gegründet worden. Und in seinem Jubiläumsjahr haben sich die 40 Mitglieder des Chors in ihrem Programm „Ready for Freddie?“ ganz auf die Musik von Queen konzentriert.