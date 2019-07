Freizeit : Den Jagdschein erwerben

Osann-Monzel/Bernkastel-Kues (red) Die Kreisgruppe Bernkastel-Wittlich im Landesjagdverband Rheinland-Pfalz bietet an zwei Terminen die Gelegenheit, den Jagdschein zu machen. Die Veranstaltungen finden am Mittwoch, 21. August, ab 19 Uhr im Schützenhaus in Osann-Monzel und am Sonntag, 8. September, ab 10 Uhr auf dem Schießstand in Bernkastel statt.

