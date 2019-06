Workshop : Mit der Sense mähen lernen

Hilscheid (red) Das Hunsrückhaus am Erbeskopf bietet am Samstag, 29. Juni, von 9 bis 17 Uhr einen Dengel- uns Sensenkurs an. Der Kurs vermittelt den praktischen Umgang mit der Sense für den alltäglichen Gebrauch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken