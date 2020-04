Bernkastel-Wittlich : Denkmal-Tag: Jetzt anmelden

Bernkastel-Wittlich Der Tag des offenen Denkmals am 13. September wird unter dem Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken“ stehen. Wer teilnehmen möchte, kann das Thema „Nachhaltigkeit in der Denkmalpflege“ unter die Lupe nehmen und das Motto nutzen, um Besuchern neue spannende Aspekte des Denkmals zu präsentieren, in dem die Türen geöffnet werden und Gespräche mit Besuchern geführt werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

So kann auch das Bewusstsein für das kulturelle Erbe gestärkt und ein Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet werden.