Parteien : CDU-Mitglieder wählen Salmtaler Dennis Junk zum neuen Kreisvorsitzenden

Piesport Landtagsabgeordneter Dennis Junk folgt als neuer CDU-Vorsitzender auf Alexander Licht, der nach fast 30 Jahren an der Spitze des CDU-Kreisverbands einstimmig zum Ehrenvorsitzenden gewählt wurde. Im Vorstand sind nun zwölf Frauen.

Dennis Junk ist neuer Vorsitzender der CDU im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Der 37-jährige Landtags­abgeordnete aus Salmtal wurde mit 97 Prozent Mehrheit in Piesport von den Christdemokraten zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Alex­ander Licht an, der nach fast 30 Jahren im Amt nicht erneut kandidierte. „Ich möchte weiterhin was bewegen und als Kapitän eines neuen engagierten Teams unsere Heimat voranbringen“, betonte Junk nach seiner Wahl. Auf seinen Vorschlag wählten die Christdemokraten Licht einstimmig zum Ehrenvorsitzenden.

Im Mittelpunkt des Parteitags stand zuvor der Abschied. In seinem Bericht ließ Licht dabei mit Bildern knapp 30 Jahre an der Spitze der CDU Revue passieren. Er berichtete von Initiativen und Projekten, vielen schönen Begegnungen und er dankte vielen Wegbegleitern, die auch eigens zum Parteitag gekommen waren. „Was bleibt: Mein Einmischen und mein soziales Engagement“, bekräftigte Licht.

Dass Licht erfolgreiche Arbeit geleistet hat, zeigte sich auch an den bewegenden Dankesworten. In einem Rückblick dankte der stellvertretende Vorsitzende Andreas Hackethal im Namen des Kreisverbands für Lichts langjähriges Engagement. Auch die CDU-Landesvorsitzende und Bundesministerin Julia Klöckner brachte „einem treuen Mitstreiter“ ihre Wertschätzung entgegen. „Alex, du warst immer jemand, der die Fäden in der Hand gehalten hat. Dass du deine Ämter selbstbestimmt an eine jüngere Generation übergibst, zeichnet dich aus“, erklärte Klöckner. Fraktionschef Christian Baldauf hob Lichts Engagement als Landtagsabgeordneter hervor. „Wenn du eine Meinung hast, dann stehst du“, verdeutlichte Baldauf. „Du warst immer ein verlässlicher Ratgeber, der das Wohl von Rheinland-Pfalz und deiner Heimat im Blick hat.“