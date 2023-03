Landtagsabgeordneter hilft aus Dennis Junk ist neuer Ortsbürgermeister von Salmtal

Die Ortsgemeinde Salmtal hat seit Montagabend einen prominenten Ortsbürgermeister: Da sich für die Urwahl kein Kandidat gefunden hatte, kam am Montag, 13. März, der Ortsgemeinderat zusammen, um eine neue Ortsbürgermeisterin oder einen neuen Ortsbürgermeister zu wählen. Nach der Gemeindeordnung ist das so üblich: Findet sich kein Kandidat, können auf Vorschlag des Gemeinderates, Bürger einer Gemeinde durch Abstimmung in öffentlicher Sitzung zum Ortschef gewählt werden.