Umwelt und Natur : Der 100. Lebensturm wird tüchtig gefeiert

Wittlich/Koblenz (red/vk) Lebensräume für Insekten, Vögel oder Kleinsäuger sein und die Artenvielfalt an der Mosel fördern: das alles bieten sogenannte Lebenstürme. Käfer, Schmetterlinge, Spinnen, Reptilien oder Insekten, um nur einige zu nennen, finden in ihnen einen zusätzlichen Lebensraum.

Daher soll der 100. Lebensturm so richtig gefeiert werden. Am Heyerberg (Nähe Grillhütte) in Koblenz-Güls haben die Heimatfreunde Güls e.V. und die Gülser Blütenfestwinzer in Koblenz-Güls den Jubilumsturm errichtet. Dort findet auch das Fest statt.