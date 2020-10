Soziales : IGFM Wittlich schickt 491. Hilfstransport los

IGFM Hilfstransport Foto: TV/Katrin Bornmüller

Wittlich (red) Der 491. Hilfstransport der IGFM (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte) in Wittlich wurde zum Verein MDD Merhamet in Prijedor in Bosnien und Herzegowina geschickt. Der Verein unterstützt rund 700 arme Familien aller Ethnien.

