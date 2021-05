Soziales : IGFM schickt Hilfstransport los

Der 502. und 97. Hilfstransport der IGFM Wittlich Foto: TV/IGFM

Wittlich (red) Der 502. und 97. Hilfstransport der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) Wittlich wurde für den Verein 8plus verladen. Die Hilfsgüter gehen an etwa 450 Familien mit fünf bis elf Kindern in Vinkovci an der kroatisch-serbischen Grenze.

Die meisten Eltern dort sind arbeitslos und leben in ärmlichsten Verhältnissen. Die IGFM Wittlich dankt allen, die die Hilfstransporte unterstützen.

Um Spenden wird gebeten auf das Konto der IGFM-Wittlich DE24587512300060005154.