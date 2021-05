Menschen : Schrauber aus Liebe und Langeweile

Stimmt noch alles an der Deutz-Maschinerie? Der Wintricher Reinhold Binz überprüft Teile seines Lieblingstraktors, der schon ein langes Arbeitsleben hinter sich hat. Foto: TV/Bernd Schlimpen

WINTRICH Reinhold Binz aus Wintrich restauriert alte Traktoren. Im Winter werkelt er, im Sommer führt er seine Schmuckstücke auch schon mal aus.

Er ist 84 Jahre alt und schwärmt für alte Schätzchen: Reinhold Binz wird nicht müde, betagte Traktoren aus der Gründerzeit bis ins Detail zu restaurieren. Der Wintricher hat auf dem Gelände seines Weingutes in der Moselweinstraße auf zwei verschiedenen Parkplätzen insgesamt sieben Traktoren der Marken Fahr, Kramer, Cormick, Renault – meist Baujahr 1960 – stehen. Sein „Lieblingskind“ ist der Deutz F3L 514. Der wurde 1953 gebaut und glänzt arbeitsbereit in typischem Deutzgrün. Der Traktor hat seinen stolzen Besitzer ein Stück durch die Arbeitswelt begleitet, denn ohne das Gefährt „ging nix“, wie Binz erzählt. Er war mit einem Riesenpflug und einer starken Winde bestückt, denn Binz hatte Tiefpflüge, „Rigolen“, vorzunehmen. Etwa 15 Jahre wurde dieses Gewerbe, das sogenannte tiefe Pflügen betrieben, immer im Winter, etwa von November bis Ostern. „Seit 1963 waren mein Deutz, der heute restauriert besser aussieht als bei der Neuanschaffung und ich ständige Arbeiter an der Mosel von Zeltingen bis Trier“. Er fügt hinzu: „Ich war bekannt wie ein bunter Hund.“

Vor 16 Jahren hat der Mann aus der Moselweinstraße dann intensiv angefangen, Traktoren auf Hochglanz zu bringen, die teils angekauft, teils Geschenke sind. Früher hat er ein Weingut betrieben. Heute kommen seine „Bulldogs“ auch noch zum Einsatz, nachdem sie mit viel Liebe und Geschick wieder den Originalzustand angenommen haben. Spezialwerkzeug braucht Binz nicht. Normale Schraubendreher- und schlüssel reichen aus. Gern fährt der Bastler zu Schleppertreffen oder zieht einen Wagenaufbau beim Weinfest in Bernkastel-Kues. Ob das 2021 in den Terminkalender kommt, ist wegen Corona fraglich.

Warum er in hohem Alter überhaupt noch restauriert? „Aus Langeweile“ gibt er unumwunden zu. Außerdem ist ihm doch noch zu entlocken, dass er nur im Winter in seiner Werkstatt seinem Hobby frönt. Ob er dabei Hilfe braucht? „Normal nicht. Aber meine Enkel Dennis und Luca machen schon mal Handreichungen und stellen zusätzlich neugierige Fragen, die nach jeder Restauration weniger werden.“

Und wie ist das mit den Ersatzteilen für ein so altes Gefährt? Er klagt nicht und meint: „Die sind ganz erschwinglich. Kollegen bieten sie oft an, auf Traktortreffen kann man die erwerben, und im Internet ist viel zu finden. Manches muss man jedoch selbst wieder herstellen, und dann muss man den Besitzer einer alten Drehbank aufsuchen. Dann fahre ich nach Neumagen-Dhron in die gut bestückte Schmiede von Charlie“, verrät er.

Was ihm das winterliche Schrauben bringt? Von Entspannung oder Ruhe ist nicht die Rede. Er nennt sein Tun „Jux“ und „Spaß“. Im Winter ist er ja dann in der Werkstatt und nicht in der warmen Stube. Das bereitet seiner Frau Magret wenig Kummer, denn sie sagt: „Dann ist er eben aus dem Haus.“

In seinem beheizten Arbeitsraum bekommt er dann und wann neugierigen Besuch. Rentnerkollegen, denen es genau so langweilig ist, schauen an manchen Tagen gern mal vorbei und es wird ein Schwätzchen gehalten.

Ein Punkt macht dem Traktorbastler noch Kummer, denn er erklärt: „Die alten Zugmaschinen hatten noch was zu bieten. Da war noch was dran. Da konnte man mit Hau-Ruck-Arbeit Defekte beseitigen. Aber die neuen schweren Riesen bestehen unter der Haube fast nur noch aus Elektronik. Wie will man da noch eine Reparatur ausführen?“