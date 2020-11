B50 zwischen Longkamp und Flugplatz Hahn : B 50 im Hunsrück: Lückenschluss lässt auf sich warten

Der Wederather Kreisel kommt schon jetzt teilweise an seine Belastungsgrenze. Der links sichtbare Ast führt auf der B 50 Richtung Hahn, rechts Richtung Hochmoselbrücke und Wittlich. In der Bildmitte führt die Hunsrückhöhenstraße Richtung Morbach. Weitere Abfahrten gibt es Richtung Hinzerath und Wederath. Foto: Ilse Rosenschild

Longkamp/Hochscheid/Platten Kein Ende in Sicht ist beim Ausbau der B 50 zwischen Longkamp und Flugplatz Hahn. Lediglich bei einem der drei Bauabschnitte kommt man in Sachen Planungsrecht deutlich voran.

Seit rund einem Jahr ist der Hochmoselübergang offen und der Weg für die Strecke zwischen den Nordseehäfen Rotterdam und Antwerpen und dem Raum Rhein-Main frei. Die autobahnähnliche Anbindung ist fertig. Oder sagen wir besser fast fertig.

Denn rund 15 Kilometer Ausbaustrecke fehlen noch. „Und das wird häufig vergessen“, sagt Erhard Wolf, Ortsbürgermeister von Hochscheid. Aus seiner Sicht hat das auch Konsequenzen für den Auto- und Schwerlastverkehr, der weit hinter den Erwartungen der Verkehrsplaner liegt (siehe Artikel „Planer hatten mit doppelt so viel Verkehr gerechnet vom 24. Oktober 2020.) Denn der fehlende Lückenschluss im Hunsrück sorgt aus seiner Sicht dafür, dass der Verkehr auf dem Hochmoselübergang inklusive Hochmoselbrücke nicht läuft wie erwartet. Wenn in Rotterdam ein LKW-Fahrer den Routenplaner anstelle und als Zielort Frankfurt eingebe, werde dieser nicht über den Hochmoselübergang geleitet, sagt er. Der Grund liegt aus seiner Sicht auf der Hand: das Nadelöhr im Hunsrück zwischen Longkamp und Flughafen Hahn inklusive dreier Behelfsampeln, die erforderlich sind, damit die Autos aus Orten wie Hochscheid und Kleinich auf die Bundesstraße auffahren oder von ihr abfahren können.

So weit, so gut? Das will Wolf damit nicht gesagt haben. „Wir haben eine tragbare Zwischenlösung, aber trotzdem sollte der Ausbau schnellstmöglich weitergehen“, sagt der Dorfchef weiter. Denn man dürfe auch den Verkehr von und nach Morbach, Thalfang, Hermeskeil und Trier nicht vergessen, der über die Hunsrückhöhenstraße und die nicht ausgebaute B 50, aber nicht über die B 50 neu Richtung Wittlich läuft. Aus seiner Sicht sei dieser nicht unbeträchtlich. Wolf regt eine entsprechende Verkehrszählung an. Und wie gesagt, einen möglichst schnellen Weiterbau zwischen Langkamp und Flugplatz Hahn. Aber wie ist der neueste Stand? Der Trierische Volksfreund fragte den Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz zu den drei Streckenabschnitten sowie weiteren Projekten, die mit dem Ausbau der B 50 neu zusammenhängen: dem Parkplatz bei Longkamp, dem Panoramaparkplatz Moselblick an der Hochmoselbrücke und den Notrufsäulen, ebenfalls an der Hochschmoselbrücke.

Abschnitt Longkamp bis „Zolleiche“ (siehe auch Grafik): Das Bundesverkehrsministerium hat nach Angaben von Birgit Küppers vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz die Detailplanung genehmigt. Derzeit werden die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren erstellt. Die Planfeststellung ist ein Verfahren, das die Zulässigkeit von Infrastrukturmaßnahmen prüft. Am Ende des Verfahrens steht ein Planfeststellungsbeschluss mit Baurecht. Wann Baurecht besteht, ist noch unklar. Die reine Bauzeit soll rund 3,5 Jahre dauern. Dort sind sieben Brückenbauwerke geplant.

Abschnitt „Zolleiche“ bis zur Grenze zum Rhein-Hunsrück-Kreis: Dieser Abschnitt ist am weitesten gediehen. Das Planfeststellungsverfahren läuft, die Offenlage ist Ende 2019 erfolgt. Zurzeit bearbeitet der Landesbetrieb Mobilität nach eigenen Angaben die im Verfahren erhobenen Einwände. Laut Küppers haben 25 Privatpersonen Einwendungen erhoben. Der Erörterungstermin ist für den 24. November anberaumt. Gegenstand dieses Termins sind Einwendungen und die dazugehörigen Stellungnahmen der Straßenbauverwaltung. Parallel laufen bereits „umfangreiche grunderwerbliche Aktivitäten“, so Küppers weiter, sprich das Erstellen von Gutachten und Verhandlungen zum Grundstückserwerb sowie ein Flurbereinigungverfahren des Deinstleistugnszentrums Ländlicher Raum (DLR) Mosel. Die reine Bauzeit veranschlagt Küppers auf zweieinhalb Jahre.

Abschnitt B 50 Kreisgrenze bis Flughafen-Hahn: Für diese Strecke ist die Detailplanung fertig. Sie wurde dem Bundesverkehrsministerium zur Genehmigung vorgelegt. Die reine Bauzeit wird auf dreieinhalb Jahre geschätzt

Fazit für den Lückenschluss Longkamp bis Flughafen Hahn: Der Knackpunkt ist das Baurecht. Solange dieses nicht besteht, können die Bagger nicht rollen. Wann der Ausbau des B-50-Nadelöhrs beginnen kann, dazu macht die Straßenbehörde keine konkreten Angaben. Die Antwort der LBM-Pressesprecherin: „Der Baubeginn ist insbesondere vom Verlauf der Planfestellungsverfahren sowie der jeweiligen Einwendungslage abhängig.“ Und gegen den Planfeststellungsbeschluss können die Einwender zudem noch klagen. Das heißt: Seriöse Zeitangaben sind zurzeit auch gar nicht möglich. Klar ist nur eines: Es dauert.

Parkplatz in der Nähe von Longkamp: Wer längere Autofahrten unternimmt, der muss auch mal ein WC nutzen oder einfach anhalten und frische Luft schnappen. Die Möglichkeiten dafür sind nahe des Hochmoselübergang sehr begrenzt. Vor allem für Lastwagen ist ein Parkplatz in der Nähe von Longkamp geplant. Auf beiden Seiten entsteht jeweils eine sogenannte unbewirtschaftete PWC-Anlage, wobei das Kürzel für Parken und WC steht. Pro Seite sind jeweils 15 Abstellflächen für LKW vorgesehen. Hinzu kommen zwölf Parkplätze für PKW und zwei Parkplätze für mobilitätsbehinderte Personen. Das hatte Hans-Michael Bartnick vom LBM Trier unserer zeitung schon zu einem früheren Zeitpunkt erzählt (der TV berichtete). Küppers: „Zurzeit werden die Ausschreibungsunterlagen für den Parkplatz erstellt.“ Parallel dazu würden Abstimmungen bezüglich der dort zu errichtetenden Toilettenanlagen laufen. Und: „Die Arbeiten am Parkplatz sollen in 2021 starten.“ Die WC-Häuschen sollen gesondert ausgeschrieben werden.

Panoramaparkplatz Moselblick: Auch am geplanten Panoramaparkplatz Moselblick in der Nähe der Hochmoselbrücke soll künftig geparkt und das WC genutzt werden dürfen. Doch das soll nur eine der Möglichkeiten des Freizeitgeländes oberhalb von Rachtig sein. Herzstück der Anlage ist ein 1000 Meter langer, geschwungener Steg, auf dem Besucher flanieren können. Ein Steg, der spektakuläre Ausblicke bieten soll. Unterhalb der Brücke ist ein langgestreckter Park mit Streuobstwiesen geplant. Die Pläne sind das Ergebnis eines mit fünf Millionen Euro dotierten Gestaltungswettbewerbes, den das Büro Kraft.Raum aus Krefeld 2017 gewonnen hatte (der TV berichtete mehrfach). Die LBM-Sprecherin sagt: „Seite November 2019 kümmern wir uns intensiver um die Umsetzung des Gestaltungswettbewerbes, vorher hatte die Realisierung des Verkehrsfreigabe des Hochmoselübergangs Vorrang.“ Inzwischen sei der Rohbau des Parkplatzes zwar abgeschossen, ohne funktionierende WC-Gebäude mache die Nutzung des Parkplatzes keinen Sinn. WC-anlage und Schutzhütte umfassten insgesamt neun Einzelgewerke, sieben davon seien beauftragt. Mit der Fertigstellung der Hochbauten sei je nach Witterung im Frühjahr 2021 zu rechnen. Um die gleiche Zeit beginnen die Arbeiten an den Verbindungswegen und dem Umfeld der Grillhütte. Mit dem Bau des zentralen Brückenbauwerkes in Form eines Bumerangs werde voraussichtlich im kommenden Jahr begonnen. Ein bodennaher Steg sei ebenfalls eine „besondere Stahlkonstruktion, die noch endkonstruiert und ausgeschrieben werden muss“. Die Inbetriebnahme der einzelnen Bestandteile des Freizeitareals soll nacheinander erfolgen. Parkplatz und Grillhütte können laut Küppers wohl schon im komenden Jahr genutzt werden. Mit der Fertigstellung des Ateges wird für das Jahr 2022 gerechnet.

Die Parkplätze am Moselblick nahe der Hochmoselbrücke sind weit gediehen. Auch WC-Häuschen entstehen. Foto: Ilse Rosenschild