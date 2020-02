Verkehr : Eine Sackgasse weniger, mehr Parkraum

Bernkastel-Kues Der Ausbau der Bornwiese in Bernkastel-Kues startet im Mai und soll 17 Monate dauern. Gesamtkosten: 2,4 Millionen Euro. Dabei wird sich in der Verkehrsführung einiges ändern.

In Bernkastel-Kues werden derzeit eifrig Straßen ausgebaut. Insbesondere der dreijährige Ausbau der Cusanus- straße wird große Auswirkungen auf den Verkehrsfluss haben. Doch ist das nicht das einzige große Straßenbauprojekt in der Moselstadt. Denn im Mai 2020 startet zudem der Ausbau der Bornwiese in Kues. Davon betroffen sind unter anderem die großen Weinhandelsfirmen, die dort ihre Werkshallen haben, sowie die Berufsbildenden Schulen (BBS) und die Förderschule Burg Landshut.

Ungefähr ab der BBS wird die Bornwiese dann künftig Einbahnstraße sein. Was bedeutet, dass die zahlreichen LKW die neue Strecke hinunterfahren und dann über den gewohnten Straßenverlauf wieder aus der Bornwiese herausfahren werden. Dadurch werde die Sicherheit in dem Bereich erhöht, sagt Port.

Um allen Anliegerbetrieben gerecht zu werden, ist der Ausbau in elf Abschnitte eingeteilt, sagt Port. „Wir versuchen, allen entgegenzukommen“, sagt er. Dazu wird einseitig ein Bürgersteig angelegt, der allerdings nur im Bereich des bisherigen Straßenverlaufs behindertengerecht ausgebaut wird. Der neue Straßenabschnitt sei dafür zu steil, sagt der Stadtbürgermeister. Geklärt werden müsse noch die Frage der Bushaltestelle für die Schüler. Möglich ist, in der Gewerbestraße auf der Höhe Dänisches Bettenlager für die Zeit der Bauarbeiten eine Haltestelle einzurichten. Eventuell halten die Busse auch am Busparkplatz neben der Realschule plus. Lehrer sollen die Schüler während der Zeit der Bauarbeiten auf ihren Wegen zwischen Schule und Haltestelle begleiten.