Ein Wahrzeichen der Region wird verschwinden Der Dierscheider Turm wackelt

Dirk Laudwein: „Wir beobachten, dass trotzdem immer wieder Menschen über den Zaun klettern und hochgehen. Deshalb müssen wir handeln und schauen, dass er in nächster Zeit abgebaut wird.“ Dabei steht das Wahrzeichen noch gar nicht so lange. Im Jahr 1999 wurde er für rund 120.000 Mark gebaut. „Das Geld kam damals zu großen Teilen aus einem Topf der Europäischen Union. Die Gemeinde Dierscheid hat etwa 20.000 Mark bezahlt“, so Laudwein.