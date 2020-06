Freizeit : Himmeroder Bernhardsmarkt fällt aus

Großlittgen Der Himmeroder Bernhardsmarkt ist ein fester Bestandteil des dortigen Terminkalenders. Mit dem Wiederbeleben einer alten Tradition war der Markt das Ziel vieler Besucher und Anbieter.

Der dortige Förderverein bezieht sich auf die Corona-Vorgaben von Bund und Land und sieht sich nicht in der Lage, die entsprechenden Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen am geplanten Markttag , 23. August, zu gewährleisten. Die Verantwortlichen bedauern, den Markt in diesem Jahr absagen zu müssen.