Traditionsveranstaltung Die Parkplatzsuche steht über allem: Burgener Markt ist in Gefahr

Der Ort zählt nur etwa 550 Einwohner. Die Besucher kommen aus der ganzen Region. Fast alle mit dem eigenen Fahrzeug. Je nach Wetter dürften es 3000 bis 5000 Autos sein. Für diese Zahl gibt es, was Wunder, natürlich nicht genügend Parkplätze. Die Ortsgemeinde hält Wiesen vor, auf die Feuerwehrleute die Anreisenden einweisen. Doch wehe, wenn es die Tage zuvor oder an der Veranstaltung nass ist. Dann verselbstständigt sich alles, weil die Wiesen matschig sind. So war es zum Beispiel im vergangenen Jahr. Da wurden die Wirtschaftswege zu Parkflächen.