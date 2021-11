Natur : Damm am Himmeroder Bernhardsweiher wieder intakt

Großlittgen/Himmerod Neben den Fischweihern gibt es am Kloster Himmerod den Bernhards-Weiher, unterhalb des Ehrenfriedhofs. Beim Starkregenereignis im Juli ist sein Damm gebrochen. Trägerverein, Förderverein und Verbandsgemeinde haben den Schaden schnell behoben. Dabei wurde ein Biber gesichtet.

Die Bäume spiegeln sich im ruhigen Wasser des Bernhardsweihers. Nilgänse, Stockenten, Fischreiher und Kormorane sind hier heimisch. Im Wasser sind Karpfen, Welse und Hechte zu finden. Am Weiher läuft der Eifelsteig vorbei, bei Wanderern sehr beliebt. Einige Wochen war er an dieser Stelle jedoch nicht begehbar, denn der Damm des Bernhardsweihers beim Kloster Himmerod war zerstört.

Professor Reinhold Bohlen, Domkapitular und Rektor der Abteikirche Himmerod, berichtet: „In der Flutnacht vom 14. auf den 15 Juli ist der Damm des Bernhardsweihers gebrochen. Schon ein Stück weiter oberhalb hielt ein weiterer Damm den Wassermassen nicht stand und so ist das Wasser ungehindert weitergeflossen, und hat auch diesen Damm mitgerissen.“ Die meisten der Fische, die in diesem Teich lebten, waren nicht mehr zu retten. „In den Pfützen rundum haben einige überleben können“, so Bohlen. Der technische Leiter des Trägervereins Kloster Himmerod, Udo Kremer, hat bei den Arbeiten zur Wiederherstellung des Weihers eine sehr positive Überraschung erlebt. „Auf einmal war ein Wels in der Baggerschaufel. Das war bereits zwei Monate nach dem Bruch des Dammes und er hat immer noch gelebt. Es war ein sehr großes, beeindruckendes Exemplar, 1,50 Meter lang und 30 Zentimeter Durchmesser.“ Und: „Wir haben ihn dann wieder zurückgesetzt.“