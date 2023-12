Ob es in Wittlich bald Schweinchen-Ampeln gibt? Ein schiefer Doctor: Bernkastel-Kues hat ein neues Ampelmännchen

Der Bernkasteler Doctor taucht häufig im Stadtbild von Bernkastel-Kues auf. Als berühmte Weinlage, auf Weinflaschen zierenden Etiketten, an Kellern aber auch in natura. Meist in der Gestalt von Jürgen Kettern. Der Doctor aus der Sage heilte den kranken Kurfürsten Boemund mit Wein. Jürgen Servatius und Sebastian Quint sind die Ersatz-Doctoren. Sie bezeichnen sich selbst als Assistenzärzte. Alle tragen bei ihren Auftritten ein besonderes Gewand, besondere Schuhe und eine auffällige Kopfbedeckung. Und sie führen eine Arzttasche mit besonderem Inhalt mit sich.