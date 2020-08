Wanderung : Wandern links und rechts der Lieser

Platten (red) Der Eifelverein Wittlich-Land lädt für Sonntag, 16. August, zu einer Wanderung rechts und links der Lieser ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr in Platten am Maare-Mosel-Radweg in der Bahnhofstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken