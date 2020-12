Energie : Der erste Windpark in der VG Wittlich-Land rückt näher

Der erste Windpark in der VG Wittlich-Land rückt näher

Niersbach-Greverath/Heidweiler Die Firma Juwi plant einen Windpark mit 19 Windrädern auf 416 Hektar Fläche zwischen Orenhofen, Heidweiler und Niersbach-Greverath. Der Planaufstellungsbeschluss wurde vom Gemeinderat Niersbach auf den Weg gebracht. Über das Tempo des Zeitplans gibt es unterschiedliche Meinungen.

Die Verbandsgemeinde Thalfang ist im Kreis Bernkastel-Wittlich mit 32 Windrädern der Spitzenreiten bei dieser Art der Energieerzeugung. In der Verbandsgemeinde Wittlich-Land dreht sich derzeit noch kein Windrad, aber die Planungen für die ersten Anlagen nehmen Gestalt an.

Die Firma Juwi, die Windenergieparks baut und immer auf der Suche nach geeigneten Flächen ist, möchte auf einem Areal von 416 Hektar einen Windpark mit 19 Windrädern bauen. Das vorgesehene Plangebiet in der Gemeinde Niersbach-Greverath liegt westlich der Ortslage Greverath und hat eine Größe von 143,8 Hektar. Die Verteilung der Flächen ist in etwa: 40 Prozent Niersbach-Greverath und 60 Prozent Heidweiler und Orenhofen.

Die Firma Juwi ist eine Aktiengesellschaft, die 1996 gegründet wurde. Sitz ist in Wörrstadt. Sie ist ein Projektentwicklungsunternehmen für Anlagen der Energieversorgung aus erneuerbaren Energiequellen. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochter der MVV Energie AG. Neben der Projektentwicklung von Windparks plant Juwi Solarenergie. Es gibt Niederlassungen in Südeuropa, Amerika, Asien, Afrika und Australien. Quelle: Wikipedia

Sollte das Projekt, so wie es momentan zur frühzeitigen Behördenbeteiligung vorliegt, umgesetzt werden, würde die Firma Juwi die Flächen von den Eigentümern pachten, alle Verfahrenskosten übernehmen sowie die Windräder aufbauen und betreiben. Sieben Windräder würden dann auf der Fläche in Niersbach-Greverath gebaut. Der größte Teil, fast 90 Prozent, der Flächen sind in Gemeindebesitz. Wie viel Pacht die Orte bekommen, darüber gaben weder die Gemeinden noch Juwi Auskunft.