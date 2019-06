Natur : Schön, aber hochgiftig

Foto: Ilse Rosenschild. Foto: Ilse Rosenschild

Gonzerath/Gornhausen (iro) Derzeit blühen an Wegrändern, im Wald, aber auch in vielen Gärten Fingerhüte. Der Name dürfte von der Form der Blüten herrühren, die tatsächlich dem Nähutensil ähnelt. Fingerhüte stammen aus der Familie der Wegerichgewächse.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken