Neue Mieter gesucht Schließt der Tante-Emma-Laden in der Wittlicher Innenstadt?

Elke Schultes leitet seit 1991 die ehemalige Krementz-Filiale in Wittlich. Vor mehr als zehn Jahren wurde der Laden umbenannt, und seitdem steht auch ihr Name auf dem Schild. Doch laut verschiedenen Anzeigen im Internet könnte bald eine Ära zu Ende gehen. Denn auf Plattformen wie Ebay-Kleinanzeigen und Immowelt ist eine Anzeige für das kleine Edeka-Geschäft zu finden. Dort wird es zur Miete angeboten. 124 Quadratmeter groß ist der Laden, so heißt es auf den Webseiten. Die Fläche umfasst einen 78 Quadratmeter großen Verkaufsraum mit einem 22 Quadratmeter großen Lager und einem 23 Quadratmeter großen Aufenthaltsraum, der als weiteres Lager oder Büro genutzt werden kann. Auch eine Personaltoilette gibt es laut den Anzeigen.