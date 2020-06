Handwerk : Vom Friseursalon an die Hochschule

Der Friseur Valentin Haier hat sich mit einem Studium für Friseure weitergebildet. Foto: TV/Valentin Haier

Rivenich Valentin Haier aus Rivenich hat in einem besonderen Studiengang viele Facetten seines Berufs kennengelernt.



Von Angelina Burch

Es gab ihn bisher nur ein einziges Mal an der Handwerkskammer Koblenz: Den Studiengang Business Administration mit dem Schwerpunkt Beauty Management. Als einer der wenigen hat der Rivenicher Friseurmeister Valentin Haier 2018 mit diesem Studium begonnen. Was verbirgt sich dahinter? „Es ist so wichtig, dass wir als Friseure auf die Wünsche der Kunden eingehen und schauen, wie das Friseurhandwerk und die Frisur in den Alltag passen.“ Gerade im ländlichen Raum verfalle man beim Friseurbesuch leicht in die Routine, so dass häufig die Beschreibung „Ich hätte gerne das Gleiche wie immer“ ausreichend ist. Aber es gebe noch so viel mehr Potenzial, wie der Besuch beim Friseur in das alltägliche Leben eingebaut werden kann.

Deshalb habe er 2018 die Gelegenheit genutzt, sich als Friseurmeister weiterzubilden und in Koblenz diesen außergewöhnlichen Studiengang angefangen. Beteiligt sind außer der Handwerkskammer in Koblenz die Steinbeis Business Academy in Berlin. Haier: „Wir sind da eine Gruppe von elf Friseuren, die sich im Beruf noch weiterbilden wollen.“ Gerade in der Ausbildung zum Friseur habe sich in den vergangenen Jahren nicht viel geändert, so dass die Lerninhalte noch ähnlich seien wie früher. Daher biete der Bachelor-Studiengang einen Perspektivwechsel mit zusätzlicher Möglichkeit, darauf aufbauend sogar einen Master zu machen. „Mittlerweile gibt es ein ganz anderes Verständnis von Haare färben und der Friseurarbeit. Es ist einfach wichtig, die Kunden langfristig durch gute Arbeit und einen angenehmen Besuch zu überzeugen“, sagt Haier.

Wie wichtig das für den Beruf als Friseur ist, hat er aus Erfahrung gelernt: Vor drei Jahren hat er den Familienbetrieb in Rivenich übernommen. Haier: „Die Kunden möchten einfach eine saubere und gute Dienstleistung. Bei dem großen und ganzen Miteinander geht es dann auch darum, einen eigenen Look zu kreieren und langfristig zu denken.“ Außerdem dürfe man nicht vergessen, dass sich auch die generellen Ansprüche in der Gesellschaft geändert haben. Vieles wird immer nachhaltiger und auch ökologischer, da können sich auch die Friseure anpassen.

Während des Studiums seien viele Aspekte behandelt worden, die zwar zum Friseurhandwerk gehören, aber auch im Alltag präsent sind. „Durch die Medien ist man heutzutage sehr schnell von vielem abgelenkt und stumpft teilweise auch dadurch ab. Wenn man sich da nochmal rausnimmt, fallen einem auf einmal wieder ganz andere Sachen auf“, erzählt Haier. Das zeigt auch seine Bachelor-Arbeit, in der es um die Veränderung von Körpergeruch geht. So habe er bemerkt, dass sich auch bei sehr gepflegten Männern einer etwas ältern Altersgruppe der Körpergeruch verändert. Dadurch sei das Projekt entstanden, bei dem er den Körpergeruch bei Männern in der Altersklasse von 25 bis 40 Jahren mit denen von 55 bis 70 Jahren verglichen hat.