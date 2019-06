Geschichte : Der „Ideenmann“ aus Ürzig

Ürzig Der gebürtige Moselaner John J. Grebe war ein bedeutender Pionier auf dem Gebiet der physikalischen und nuklearen Chemie. Der Wissenschaftler ist in Fachkreisen bekannt als Entwickler innovativer Kunststoffe wie Polystyrol und Saran.

Im Zeitraum 1816 bis 1914 siedelten rund 5,5 Millionen Deutsche in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) über, um sich im sogenannten „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ eine bessere Zukunft aufzubauen. Zu den damaligen Auswanderern gehörte auch der gebürtige Moselaner John J. Grebe (Hans Josef Grebe), der Deutschland vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges als 14-jähriger Schüler verließ. In seiner neuen Wahlheimat sollte der spätere US-Bürger eine beachtliche wissenschaftliche Karriere beim einflussreichen Chemiekonzern Dow Chemical machen.

John J. Grebe kam am 1. Februar 1900 als Sohn des Ehepaars Carl und Gertrude Grebe, geborene Erbes, im Weinort Ürzig auf die Welt. Nach seinem Umzug in die USA lebte er zunächst in der Metropole Cleveland im Nordosten des Bundesstaats Ohio. Dort besuchte der Wahl­amerikaner die East Technical High School, wo er seinen Schulabschluss als „class valedictorian“ (Schüler mit dem besten Notendurchschnitt) machte. Anschließend studierte er Physik am Case Institute of Technology (heutige Case Western Research University, Cleveland). Im Jahre 1924 wurde Grebe unmittelbar nach Erhalt seines Bachelor of Science von der Firma Dow Chemical eingestellt.