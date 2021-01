Kommunales : Ein Signal pro Gewerbegebiet

Maring-Noviand Der Gemeinderat von Maring-Noviand stimmt einer interkommunalen Vereinbarung zu. Dabei geht es um die Abstimmung von Flächen für das Gewerbe.

Mit zehn Ja-Stimmen und sieben Gegenstimmen hat der Gemeinderat von Maring-Noviand in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, einem sogenannten „Letter of Content“, einer Absichtserklärung, beizutreten, in der bei neuen Gewerbegebieten kreisübergreifend zusammengearbeitet werden soll.

Denn mit der Zustimmung zu der Vereinbarung würde schließlich auch eine grundsätzlich positive Haltung zum geplanten Gewerbegebiet deutlich gemacht, so die Kritiker. Leo Wächter, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, wies darauf hin, dass mit dem „Letter of Intent“ Rahmenbedingungen abgesteckt würden. So wäre es zum Beispiel sinnvoll, ein Logistik-Unternehmen in einem Gewerbegebiet nahe der Autobahn anzusiedeln, während andere Branchen darauf nicht auf diese Autobahnnähe angewiesen seien. In der Vereinbarung sollen diese unterschiedlichen Wünsche von Gewerbetreibenden berücksichtigt werden, um Betriebe optimal in der Region anzusiedeln.

An der Vereinbarung sind die Verbandsgemeinden Schweich, Hermeskeil, Ruwer, Wittlich-Land und Bernkastel-Kues beteiligt. Neben den Plänen für Maring-Noviand gibt es weitere konkrete Pläne für Gewerbeparks bei Mehring (68 Hektar, VG Schweich), Reinsfeld (12 Hektar, VG Hermeskeil) und Osburg (22 Hektar, VG Ruwer).