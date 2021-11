Kommunales : Hochwasserschäden sind größter Posten im Haushalt der Verbandsgemeinde Wittlich-Land

Das Hochwasser im Sommer hat auch in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land große Schäden angerichtet – wie hier in Salmtal. Diese schlagen sich auch im aktuellen Haushalt nieder. Foto: TV/Christian Altmayer

Wittlich-Land Die Verbandsgemeinde Wittlich-Land hat einen ausgeglichenen Haushalt. Die Umlage wird gesenkt.

Leo Merges, Leiter der Sachgebietsgruppe Finanzen: „Durch Corona hat das Land Rheinland-Pfalz keine Steuereinbußen, die Rahmenbedingungen sind gut und so ist es möglich, dass die Umlage sinkt.“ VG-Ratsmitglied Günter Theis (Grüne) merkte an, dass es ein wichtiges Zeichen sei, dass die Umlage gesenkt würde und die Gemeinden entlastet.

Investiert werden insgesamt elf Millionen Euro. Der größte Teil geht dabei in die Beseitigung der Hochwasserschäden. 3,5 Millionen sind allein hierfür eingestellt. Besonders betroffen waren das Feuerwehrgerätehaus und der Kindergarten in Salmtal. „Der Feuerwehr wäre es am liebsten, wenn neu an einem hochwasserfreien Standort gebaut würde, aber da ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen“, sagt Merges. Bürgermeister Manuel Follmann ergänzt: „Am 30. November findet ein Termin mit der ADD statt, bei dem darüber beraten wird, wie es mit dem Feuerwehrhaus weitergeht.“