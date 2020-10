Kommunalpolitik : Aus 15 Tonnen Asphalt werden mehr als 100

Heidenburg Der Heidenburger Rat segnet den Haushalt 2020 ab. Zuvor gab es Diskussionen um Mehrausgaben beim Straßenbau.

Vor der Beratung über den Haushalt eine Diskussion über Mehrausgaben: So hat sich die Situation in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Heidenburg dargestellt.

Anlass war eine Nachforderung eines Unternehmens für Straßenbauarbeiten im Neubaugebiet Obigt Bohrhaus. Statt einer veranschlagten Asphaltmenge von 15 Tonnen seien 87 Tonnen mehr verbaut, bei Schneidarbeiten seien statt 30 Meter stolze 437 Meter ausgeführt worden, sagt Ortsbürgermeister Peter Kolz. Insgesamt betrage die Rechnung über diese Mehrkosten 29 000 Euro. Die Thalfanger Verwaltung habe diese Nachforderung bezahlt, ohne die Ortsgemeinde darüber in Kenntnis zu setzen, sagt der Ortsbürgermeister, was laut Kommunalaufsicht nicht in Ordnung sei, „weil dies erhebliche Mehrkosten sind“, sagt er.