Kostenpflichtiger Inhalt: Feuerwehr : Der heiße Wittlicher Dreier

Foto: Christopher Klein. Foto: TV/Chistopher Klein

Wittlich/Bremen In brennende Gebäude dringt die Freiwillige Feuerwehr der Säubrennerstadt mit einer ganz besonderen Strategie ein. Ihr Vorgehen dabei ist derart außergewöhnlich, dass sie es damit nun sogar in die Fachpresse geschafft hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Moeris

Die Wittlicher Feuerwehr ist seit ein paar Tagen deutschlandweit bekannt – zumindest in Fachkreisen. Grund dafür ist ein mehrere Seiten langer Pressebericht in einer Fachzeitschrift. In seiner Januarausgabe thematisiert das „Feuerwehr Magazin“ in einem zweideutig betitelten Artikel mit der Überschrift „Wittlicher Dreier“ bestimmte Praktiken der Wittlicher Feuerwehrleute.

Wer allerdings beim Artikel „Wittlicher Dreier“ nun eine schlüpfrige Geschichte erwartet, den wird die Lektüre des Berichts mit vielen Bildern im Fachmagazin enttäuschen. Denn mit Liebe machen hat diese Dreier-Strategie rein gar nichts zu tun. So richtig heiß her geht es dabei aber meist trotzdem, denn der „Wittlicher Dreier“ wird praktiziert, wenn Gebäude in Flammen stehen, wie Christian Vollmer, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Wittlich, erklärt.

Dabei gehe es um eine innovative Strategie für Brandeinsätze im Innenangriff. Wie Vollmer erklärt, sei das allerdings gar keine Wittlicher Erfindung und auch gar nicht so neu, „wir haben das aber für uns ausgearbeitet und ausgeweitet.“

Normalerweise würde ein Feuerwehrtrupp aus zwei Einsatzkräften bestehen. Die Idee, drei statt zwei Feuerwehrleute als einen Angriffstrupp in ein brennendes Gebäude zu schicken, sei der Materiallast geschuldet, die mit der Zeit stark zugenommen habe: Schläuche, Wärmebildkamera, Rauchvorhang und Brechwerkzeug um Zugänge zu schaffen, was die Feuerwehrleute mittlerweile zu tragen haben, sei für zwei Männer zu viel, sagt Vollmer. „Aus diesem Gedanken heraus und der Idee des 3er-Trupps, dessen Theorie aus der Fachpresse bekannt gewesen sei, habe man in Wittlich ein eigenes Konzept für einen 3er-Angriffstrupp entwickelt. Denn die benötigte Ausrüstung lasse sich von drei Feuerwehrleuten besser transportieren, sagt Vollmer. Wie das „Feuerwehr Magazin“ in seiner Januarausgabe schreibt, sei solch ein Dreier-Angriffstrupp jedoch nur „sehr selten“ zu sehen.

Lesen Sie auch Feuerwehr : Wittlicher Feuerwehrleute bei Wettbewerben erfolgreich

Dass man in Wittlich bei Brandeinsätzen in Gebäude mit einem 3er-Trupp vorrücken könne, sei auch nur deswegen möglich, weil die Freiwillige Feuerwehr der Säubrennerstadt personell gut bestückt sei. „Die Sollstärke muss dafür da sein.“ Möglich wird das durch die große Zahl von knapp 20 000 Arbeitsplätzen, die die Kreisstadt mit mittlerweile mehr als 20 000 Einwohnern zu bieten hat.

Lesen Sie auch Feuerwehr : Wittlicher Jugendwehren üben gemeinsam

Denn viele Feuerwehrleute aus benachbarten Kommunen, die in Wittlich ihren Job haben, unterstützen die Feuerwehr der Kreis­stadt während ihrer Dienstzeit. Für die Einsätze werden sie von ihren Arbeitgebern wie beispielsweise Dr. Oetker freigestellt.

Lesen Sie auch Feuerwehr : Feuerwehr in Wittlich testet Drehleiter

Für die Einsatzkräfte der Säubrennerstadt sind diese ausgebildeten Wehrleute aus den umliegenden Kommunen eine willkommene Unterstützung. Der „Wittlicher Dreier“ lasse sich aufgrund der personellen Schwäche mancher Wehren von daher nicht in jedem Ort umsetzen, sagt Vollmer. In Wittlich sei dies aufgrund der personellen Stärke der Wehr dagegen kein Problem.

Lesen Sie auch Wettbewerb : Wittlicher Wehr will den Goldenen Florian

„Für den ,Wittlicher Dreier’ sind auch die Feuerwehrautos umgebaut worden,“ sagt Vollmer. In den Mannschaftsräumen der Wagen seien nun sieben statt sechs Sitzplätze vorhanden. Zudem seien dort nun drei statt zwei Atemschutzgeräte zu finden, welche die Feuerwehrleute bereits während der Fahrt anzögen.

Lesen Sie auch Einsätze und Mitgliederzahl konstant : Wittlicher Feuerwehr zieht Bilanz

Im Schnitt praktiziere die freiwillige Feuerwehr diese Art des Innenangriffs mit 3er-Angriffstrupp bis zu zehnmal im Jahr, sagt Vollmer. „Immer dann, wenn ein Gebäude brennt und ein Innenangriff angesagt ist.“

Auf die Erwähnung in der Fachpresse seien die Wittlicher Feuerwehrleute stolz, sagt der Wehrleiter: „Das ist eine gute Geschichte für die Feuerwehr und die Stadt!“

Jan-Erik Hegemann vom Feuerwehrmagazin nimmt ein Foto der Feuerwehr Stadtmitte auf. Foto: TV/Christopher Klein