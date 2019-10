Hunsrückhaus : Der Herbstmarkt in Hilscheid — So schmeckt die Region

Der Herbstmarkt in Hilscheid — So schmeckt die Region

Hilscheid Mit vielen Genüssen lockt der Herbstmarkt am Sonntag ans Hunsrückhaus. Es wird auch eine Majestät erwartet.

Zum zwölften Mal können Besucher am Sonntag rund ums Hunsrückhaus erleben, wie reichhaltig die Gaumenfreuden der Heimat sind. 20 Aussteller bieten regionale Produkte an. Vieles kann man vor Ort genießen oder mitnehmen. „Wir achten streng darauf, dass das meiste, was hier angeboten wird, im Hunsrück hergestellt oder verarbeitet wurde“, sagt die Rezeptionsleiterin, Birthe Feil.