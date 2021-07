Meinung: Internet-Ausbau : Hauptsache, es geht voran!

Der Ausbau des Internets nimmt Tempo auf. Das geschieht auf unterschiedliche Arten und sorgt vielleicht manchmal für Verwirrung.

Das Ziel ist überall dasselbe, die Wege hingegen sind unterschiedlich. Schnelles Internet, am besten mit der maximal möglichen Bandbreite von 1000 MBit pro Sekunde flächendeckend in Deutschland - das ist das Ziel. Filme in 4K-Qualität schauen, während der Sohn im Internet surft, die Tochter über Internet telefoniert und im Hintergrund der Home-Office-Rechner ein Update herunterlädt. Das sollte schnell zur Selbstverständlichkeit werden.