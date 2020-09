TV-Serie : Jüdischer Friedhof in Bernkastel ist Platz mit besonderer Ausstrahlung

Bernkastel-Kues Der Trierische Volksfreund stellt die jüdischen Friedhöfe im Kreis Bernkastel-Wittlich vor. Diesmal geht es um den Friedhof in Bernkastel-Kues. Er liegt inmitten der Weinberge oberhalb der Mosel. Die Geschichte und Schicksale der Menschen, die in Bernkastel-Kues mit ihren Familien gelebt haben, sind gut dokumentiert.

In Bullay kamen er und seine Frau bei einem Angriff auf die Eisenbahnbrücke ums Leben. Seine Schwester Eva wurde in Theresienstadt ermordet, sein Bruder Paul in Ausschwitz. Das Doeblin-Haus in der Graacher Straße 22 erinnert noch heute an die Arztfamilie.

Hugo Friedmann, 1876 geboren und ein angesehener jüdischer Lehrer, forschte intensiv an der Geschichte der Juden in Bernkastel-Kues. Er floh 1938 mit seiner Frau wie viele Juden damals nach Luxemburg. Von dort brachte man sie ins Ghetto Litzmannstadt in Polen, wo Hugo Friedmann im Alter von 66 Jahren 1942 starb. In Bernkastel gab es schon früher Juden als in Wittlich. 1289 sind die ersten im Nürnberger Memorbuch erwähnt. 1843 lebten 80 Menschen jüdischen Glaubens in Bernkastel, 1933 waren es 56. Mehr als 40 Personen, sind während der Nazi Zeit emigriert oder in andere Städte verzogen. Am 16. Oktober 1941 wurden die letzten sechs Personen, darunter die Familie Kahn-Schömann deportiert. Insgesamt 20 Menschen, die in Bernkastel geboren wurden oder dort lebten, wurden in Lager verschleppt. Martin Schmitz, in Traben-Trarbach geboren, überlebte den Holocaust, nachdem er nach Auschwitz gewesen war. Mit knapper Not, nach Irrfahrten und -märschen wurde er am Kriegsende von britischen Soldaten im KZ Bergen-Belsen gefunden. Er ging nach Traben-Trarbach zurück, machte eine Verwaltungslehre und fing 1951 bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Kues an. Im selben Jahr zogen er und seine Frau nach Bernkastel- Kues. Er starb am 28. Februar 2014.